Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff è stato ucciso in un bombardamento vicino a Severodonetsk, in Ucraina (Di lunedì 30 maggio 2022) Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff, di 32 anni, è stato ucciso lunedì in Ucraina vicino a Severodonetsk, la città nell’oriente ucraino dove negli ultimi giorni si sono concentrati i bombardamenti della forze russe. La notizia è stata data inizialmente dalle Leggi su ilpost (Di lunedì 30 maggio 2022) Il, di 32 anni, èlunedì in, la città nell’oriente ucraino dove negli ultimi giorni si sono concentrati i bombardamenti della forze russe. La notizia è stata data inizialmente dalle

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dic… - repubblica : Ucraina, giornalista francese ucciso a Severodonetsk - LaStampa : Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff ucciso a Severodonesk: 'Colpito al collo da alcune schegge di grana… - direpuntoit : Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff, 32 anni, è stato ucciso in #Ucraina. #Macron: 'Era su un pullman u… - BrunoMaggi : RT @francofontana43: Un altro giornalista, stavolta un francese, è stato uccido in Ucraina. È il trentesimo giornalista che muore in tre me… -