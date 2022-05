I russi nel centro di Severodonetsk. Lavrov: 'La liberazione del Donbass è la priorità assoluta' (Di lunedì 30 maggio 2022) I militari del Cremlino hanno consolidato le loro posizioni nei territori conquistati in Ucraina. Mentre i soldati di Kiev stanno contrattaccando a Kherson. Il governatore della regione di Lugansk ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 maggio 2022) I militari del Cremlino hanno consolidato le loro posizioni nei territori conquistati in Ucraina. Mentre i soldati di Kiev stanno contrattaccando a Kherson. Il governatore della regione di Lugansk ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine avrebbero distrutto oltre il 30% dei moderni tank russi dall'inizio dell'invasione il 24… - Giorgiolaporta : @sbonaccini Mai detto e neanche lontanamente pensato qualcosa di simile. Se proprio cerca qualcuno che tifava per i… - repubblica : 'Viminale nel mirino': così gli hacker russi provano a rubare i dati. Paura per un altro blitz [di Giuliano Foschin… - pvsassone : RT @manginobrioches: Gli #hacker russi in una nota denunciano pesanti disservizi nei loro sistemi dopo essere entrati nel sito di #posteita… - carlo_masera : RT @manginobrioches: Gli #hacker russi in una nota denunciano pesanti disservizi nei loro sistemi dopo essere entrati nel sito di #posteita… -