Goldman Sachs non vuole la destra al governo | “I mercati punirebbero l' Italia”

(Di lunedì 30 maggio 2022) L'avvicinarsi delle prossime elezioni politiche «potrebbe rivelarsi il catalizzatore atteso da alcuni operatori di mercato per verificare quanto sia sostenibile il debitono». Il giudizio è della banca, secondo cui «un cambiamento dell'attuale coalizione difinirà probabilmente per aumentare l'incertezza sulla realizzazione del Recovery Fund, il suo impatto sulla crescita e, di conseguenza, il suo sostegno alla sostenibilità del debito». Oltre a dare un endorsement a Mario Draghi gli affaristi statunitensi sbarrano la strada a Lega, Fratelli d'e Forza: «Le elezioni politiche del 2023 sono un rischio per l'. Se vincesse lail Paese». ...

Tra le banche, positiva Intesa Sanpaolo, dopo che ha avviato la copertura con un rating "buy" e obiettivo di prezzo a 3,25 euro per azione (attualmente vale 2,07 euro). Da segnalare ... Con l'inflazione oramai al 6% annuo e i tassi d'interesse in crescita, il risparmiatore è alla ricerca di nuove soluzioni d'investimento per i risparmi.