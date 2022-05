Giro d’Italia 2022: che statistica per Domenico Pozzovivo! È il più anziano a centrare la top-10 dal 1924 (Di lunedì 30 maggio 2022) Più forte degli infortuni, più forte dell’età, più forte di un inizio di stagione senza contratto ed un rientro in gara a 2022 già inoltrato. Domenico Pozzovivo ha dimostrato, una volta in più, di essere un esempio per il ciclismo, soprattutto in casa azzurra. Lo scalatore 39enne della Intermarché-Wanty-Gobert ha concluso le sue fatiche ieri al Giro d’Italia in una splendida ottava posizione, condizionato anche da uno scivolone in discesa dal Mortirolo (l’ultima settimana infatti è stato in difficoltà, ma è riuscito a gestirsi al meglio). Ciclismo, Domenico Pozzovivo più forte degli infortuni. Ora il Giro di Svizzera, poi la decisione sul futuro Una statistica veramente interessante riguarda il lucano: è infatti il corridore più anziano a entrare ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Più forte degli infortuni, più forte dell’età, più forte di un inizio di stagione senza contratto ed un rientro in gara agià inoltrato.Pozzovivo ha dimostrato, una volta in più, di essere un esempio per il ciclismo, soprattutto in casa azzurra. Lo scalatore 39enne della Intermarché-Wanty-Gobert ha concluso le sue fatiche ieri alin una splendida ottava posizione, condizionato anche da uno scivolone in discesa dal Mortirolo (l’ultima settimana infatti è stato in difficoltà, ma è riuscito a gestirsi al meglio). Ciclismo,Pozzovivo più forte degli infortuni. Ora ildi Svizzera, poi la decisione sul futuro Unaveramente interessante riguarda il lucano: è infatti il corridore piùa entrare ...

