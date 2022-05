Gf Vip 7, una discussa influencer verso il cast? L’indiscrezione (Di lunedì 30 maggio 2022) Fervono i preparativi per la nuova edizione del Gf Vip 7, il reality show condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Sono numerosi i rumor che stanno circolando in queste ore in merito al cast e agli opinionisti che potrebbero affiancare il conduttore. Il programma infatti non vedrà più Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ma due opinionisti “nuovi di zecca”. Nei giorni scorsi si era parlato di Katia Ricciarelli, attualmente in pole position anche per essere una delle protagoniste della prossima edizione di Tale e Quale Show. Chi sceglierà la vippona? Carlo Conti o Alfonso Signorini? Sono numerose le indiscrezioni in merito ai futuri concorrenti. Nelle scorse settimane si era dato quasi per certo il ritorno di Pamela Prati. Negli ultimi giorni si sono fatti i nomi di altri due papabili concorrent: Max Felicitas, collega di Rocco Siffredi e Tony Aglianò, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 30 maggio 2022) Fervono i preparativi per la nuova edizione del Gf Vip 7, il reality show condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Sono numerosi i rumor che stanno circolando in queste ore in merito ale agli opinionisti che potrebbero affiancare il conduttore. Il programma infatti non vedrà più Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ma due opinionisti “nuovi di zecca”. Nei giorni scorsi si era parlato di Katia Ricciarelli, attualmente in pole position anche per essere una delle protagoniste della prossima edizione di Tale e Quale Show. Chi sceglierà la vippona? Carlo Conti o Alfonso Signorini? Sono numerose le indiscrezioni in merito ai futuri concorrenti. Nelle scorse settimane si era dato quasi per certo il ritorno di Pamela Prati. Negli ultimi giorni si sono fatti i nomi di altri due papabili concorrent: Max Felicitas, collega di Rocco Siffredi e Tony Aglianò, ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 7, una discussa influencer verso il cast? L’indiscrezione Fervono i preparativi per la nuova edizione del r… - pino_maio : RT @ClaudioDeglinn2: SCOPERTI ALTRI 2000 VIP E ÉLITE IN SPAGNA CHE NON HANNO FATTO IL VACCINO BENCHE' RISULTASSERO VACCINATI CON 3 DOSI..ST… - Ilmarchese15 : RT @AxlGuidato: Divani in pelle, tavoli in pietra naturale e bar privato. Mentre la base delle forze armate ucraine sedeva ammassata in sca… - Sissi32861168 : RT @ClaudioDeglinn2: SCOPERTI ALTRI 2000 VIP E ÉLITE IN SPAGNA CHE NON HANNO FATTO IL VACCINO BENCHE' RISULTASSERO VACCINATI CON 3 DOSI..ST… - italiano1061975 : RT @ClaudioDeglinn2: SCOPERTI ALTRI 2000 VIP E ÉLITE IN SPAGNA CHE NON HANNO FATTO IL VACCINO BENCHE' RISULTASSERO VACCINATI CON 3 DOSI..ST… -