Gf Vip 7 | Antonio Spinalbese nel cast? “Lo vogliono fortemente” | il rumor

Leggi su isaechia

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ancheneldel Gf Vip 7? Si stanno moltiplicando in queste ultime le indiscrezioni a proposito dei papabili concorrenti del Gf Vip 7. La nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, prenderà il via a settembre e proprio in questi giorni sono tanti i Vip sottoposti ai provini per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Tra i nomi che sono stati fatti in questi ultimi giorni, spiccano quello di Pamela Prati, che potrebbe rientrare nella Casa dopo la deludente esperienza di qualche anno fa, e quelli di Max Felicitas, collega di Rocco Siffredi e Tony Aglianò, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Ma non è tutto, perché proprio pochi minuti fa l’esperta di gossip Deianira Marzano ha svelato che la produzione del reality vorrebbenel programma anche ...