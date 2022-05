Esploso un power bank nello zaino di uno studente al Vespucci di Milano

(Di lunedì 30 maggio 2022) Sembrava una mattinata come le altre all’istituto Ipsar Amerigodi. Eppure, durante la prima ora, la batteriadi unassa è esplosa nel suo, coinvolgendo diversi suoi compagni e l’insegnante che però ne sono usciti illesi. Vi raccomandiamo... Simona Ventura sull'incidente di sua mamma: "Stiamo vicini ai nostri genitori" L’incidente è successo alla scuola alberghiera Ipsar Amerigodi via Valvassori Peroni a. Alle 8:50 del mattino del 30 maggio unassa dell’istituto ha attaccato il suo cellulare alla batteria portatile per ricaricarlo, causandone l’esplosione. Subito ...

Advertising

QdSit : Un power bank (batteria) all'interno di uno zaino è esploso questa mattina, intorno alle 8.50 ... - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1: il team radio del ritiro di #Leclerc nel #SpanishGP - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #F1: il team radio del ritiro di #Leclerc nel #SpanishGP - FormulaPassion : #F1: il team radio del ritiro di #Leclerc nel #SpanishGP -

Perché unbank esplode Ad esplodere non è ovviamente il dispositivo, ma una delle batterie ... Nel caso del powerbanka scuola difficilmente era sotto carica, più probabile che stesse ...Che cos'è unbank L'utilizzo degli smartphone e di quasiasi altro dispositivo mobile comporta un problema noto: la batteria, prima o poi, si scarica. Per ricaricarla in movimento, e comunque ...Una power bank che si trovava nello zaino di uno studente, con collegato il telefono cellulare, è improvvisamente esplosa, riempiendo l’aula di fumo. Le numerosa chiamate al NUe 112 hanno fatto temere ...Un power bank è esploso in un’aula dell’istituto Ipsar alberghiero Amerigo Vespucci di Milano. Una notizia che sta già facendo discutere e che riporta sotto la lente d’ingrandimento il tema della sicu ...