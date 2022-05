“È un magna magna quest’anno”. Isola dei Famosi, arrivano le critiche: “Non mi sembra giusto” (Di lunedì 30 maggio 2022) Nuove polemiche si sono abbattute sull’Isola dei Famosi e in particolare sulla produzione. A perpetrarle l’ex concorrente nonché mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani. Nonostante abbia voluto utilizzare una certa ironia nei suoi messaggi scritti, gli utenti che la conoscono molto bene hanno immediatamente compreso che si trattasse di vere e proprie punzecchiature nei confronti del programma condotto da Ilary Blasi. Ha sottolineato infatti alcuni aspetti che proprio non le sono andati a genio. Dunque, Fariba Tehrani ha attaccato la produzione dell’Isola dei Famosi. Ma intanto in queste ore è emerso anche il nome di colei che potrebbe lasciare anzitempo l’Honduras nella serata del 30 maggio. Sono cinque i concorrenti a rischio eliminazione stasera. E per i sondaggi non ci sono dubbio. All’Isola dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Nuove polemiche si sono abbattute sull’deie in particolare sulla produzione. A perpetrarle l’ex concorrente nonché mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani. Nonostante abbia voluto utilizzare una certa ironia nei suoi messaggi scritti, gli utenti che la conoscono molto bene hanno immediatamente compreso che si trattasse di vere e proprie punzecchiature nei confronti del programma condotto da Ilary Blasi. Ha sottolineato infatti alcuni aspetti che proprio non le sono andati a genio. Dunque, Fariba Tehrani ha attaccato la produzione dell’dei. Ma intanto in queste ore è emerso anche il nome di colei che potrebbe lasciare anzitempo l’Honduras nella serata del 30 maggio. Sono cinque i concorrenti a rischio eliminazione stasera. E per i sondaggi non ci sono dubbio. All’dei ...

