De Laurentiis in conferenza: le sue parole sul ritiro a Castel di Sangro (Di lunedì 30 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis è intervenuto in una conferenza per parlare del ritiro del Napoli a Castel Di Sangro. Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 30 maggio 2022) Aurelio Deè intervenuto in unaper parlare deldel Napoli aDi. Il Presidente del Napoli Aurelio De… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - De Laurentiis in conferenza: 'Torneremo a Castel di Sangro per il terzo anno' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - De Laurentiis in conferenza: 'Torneremo a Castel di Sangro per il terzo anno' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - De Laurentiis in conferenza: 'Torneremo a Castel di Sangro per il terzo anno' - apetrazzuolo : TWEET SSCN - De Laurentiis in conferenza: 'Torneremo a Castel di Sangro per il terzo anno' - napolimagazine : TWEET SSCN - De Laurentiis in conferenza: 'Torneremo a Castel di Sangro per il terzo anno' -