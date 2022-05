Conte a Bonomi | “Reddito fa concorrenza a chi cerca lavoratori? Falso | lo dicono le statistiche Industriali approvino con noi il salario minimo”

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Io dico agliapprovate con noi ile vedrete che non c’è nessuna”. Sono le parole del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppea margine di un appuntamento elettorale a Sesto San Giovanni con il candidato sindaco Michele Foggetta.ha replicato così alle dichiarazioni del presidente di Confindustria, Carlo, che, intervenendo all’assemblea di Assolombarda, aveva detto: “Abbiamo le nostre colpe ma noi quando cerchiamo i giovani abbiamo ladeldi cittadinanza”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Secondola misura voluta dal primo governoè diseducativa: 'Credo che ci sia un messaggio diseducativo, quello di uno Stato che dice a migliaia di giovani: 'stai a casa non mi servi'. ...spiega: " Ci sarà un sopralluogo degli organizzatori il 10 giugno. Le sedi proposte, in ... sono corso Battaglione Aosta, strada che va a collegare il centro della città con vialeCrotti, ...Ha i suoi desideri”. Come dicevamo, a margine di un appuntamento elettorale a Sesto San Giovanni (Milano), Giuseppe Conte ha commentato le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi sul ...Le richieste al governo sono state avanzate durante l'assemblea di Assolombarda che si è svolta a Mind nella giornata di oggi, lunedì 30 maggio ...