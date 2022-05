Clarissa Selassié | il gesto fa infuriare la conduttrice | “Raramente succede”

(Di lunedì 30 maggio 2022)protagonista di una figuraccia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip fala: “Qui da noi non verrà più” Figuraccia con i radioascoltatori di Radio Radio per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

redazionerumors : Clarissa Selassié dà forfait all’intervista e scatta la polemica: le parole della conduttrice Leggi l'articolo comp… - salvatoresmald1 : Di baru c’è e uno solo ??????????le 3 sorelle sono Lilia jessica clarissa selassie unici un c’è tanta qualità tanta rob… - zazoomblog : Clarissa Selassié manda tutto all’aria Costretti a sostituirla: “Manca l’educazione” al suo posto l’acerrima nemic… - infoitcultura : Clarissa Selassié fuori dalla radio: “Non verrà più”. Spunta un’altra versione - tuttopuntotv : Clarissa Selassié fuori dalla radio: “Non verrà più”. Spunta un’altra versione #GFVip6 #GFVip #clarissaselassie… -

Gossip News

Grande fratello vip,boicotta la radio ed è polemica Si è imposta come una dei concorrenti più divisivi del Grande fratello vip 6 terminato di recente con il trionfo di Jessica Selassiè, e ora...Grande Fratello Vip, salta l'intervista a Radio Radio diSelassiè, la conduttrice sbotta: "Neanche Belen Rodriguez" La partecipazione della giovane principessa pare sia saltata a pochi ... Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere