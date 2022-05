Ascolti prima serata: Mina Settembre garanzia anche in replica, Rai 1 vince facile (Di lunedì 30 maggio 2022) anche per rai 1 l’aria d’estate si fa sentire e dopo gli ultimi clamorosi successi con le puntate finali di Don Matteo 13, si getta in qualche modo la spugna. Va detto che in ogni caso, gli Ascolti del prime time del 29 maggio 2022 sono più che buoni. Mina Settembre, al fiction con Serena Rossi è tornata in replica ma ha registrato un ascolto eccellente, se si considera appunto, che la fiction è andata in onda di recente e che altri prodotti in prima visione, in inverno, hanno incassato il medesimo risultato. Discutibile come sempre la scelta di mandare in onda delle repliche già a maggio ma a quanto pare, il pubblico ha gradito e in attesa di rivedere Mina Settembre nella seconda stagione della fiction, gli Ascolti sono più che buoni. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 30 maggio 2022)per rai 1 l’aria d’estate si fa sentire e dopo gli ultimi clamorosi successi con le puntate finali di Don Matteo 13, si getta in qualche modo la spugna. Va detto che in ogni caso, glidel prime time del 29 maggio 2022 sono più che buoni., al fiction con Serena Rossi è tornata inma ha registrato un ascolto eccellente, se si considera appunto, che la fiction è andata in onda di recente e che altri prodotti invisione, in inverno, hanno incassato il medesimo risultato. Discutibile come sempre la scelta di mandare in onda delle repliche già a maggio ma a quanto pare, il pubblico ha gradito e in attesa di rivederenella seconda stagione della fiction, glisono più che buoni. ...

Advertising

carmelita_fan : RT @Cinguetterai: ??I migliori ascolti di #DomenicaIn?? Dopo lo speciale di prima serata, Mara continua a macinare successi anche nella dome… - Cinguetterai : ??I migliori ascolti di #DomenicaIn?? Dopo lo speciale di prima serata, Mara continua a macinare successi anche nell… - mgrazia1961 : @Luigia68601165 @Cinguetterai Vai a vedere gli ascolti.. ??Che valgono poco per me ma per uno spettacolo come quello… - LucaFerre4 : @bubinoblog Non è una questione di picchi o di haters. Semplicemente in prima serata ha portato gli stessi ascolti… - chirurgoest76 : @carmelitadurso È sempre + vicina a Marano!!! Gli succhia la coda ..nonostante tutta l'amata pubblicità che le romp… -