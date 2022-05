AEW: Wardlow è finalmente libero dopo aver demolito MJF, finito in barella dopo l’incontro (Di lunedì 30 maggio 2022) Quello tra MJF e Wardlow era sicuramente uno dei match più attesi di Double Or Nothing e lo è stato ancora di più dopo l’animata vigilia che l’ha preceduto. Per larghi tratti della serata di ieri si è temuto che il match non si tenesse a causa dei malumori di MJF con la federazione, ma il caso è rientrato e il Salt Of Earth ha preso regolarmente parte all’evento, ricevendo un “caloroso” benvenuto dal pubblico che non gli ha perdonato il “mal di pancia” della vigilia. Un massacro! Il match tra MJF e Wardlow ha aperto Double Or Nothing, un incontro dal grande significato per il colosso, il quale dopo aver affrontato una serie interminabile di prove e dopo aver sopportato i soprusi di MJF ha avuto ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 30 maggio 2022) Quello tra MJF eera sicuramente uno dei match più attesi di Double Or Nothing e lo è stato ancora di piùl’animata vigilia che l’ha preceduto. Per larghi tratti della serata di ieri si è temuto che il match non si tenesse a causa dei malumori di MJF con la federazione, ma il caso è rientrato e il Salt Of Earth ha preso regolarmente parte all’evento, ricevendo un “caloroso” benvenuto dal pubblico che non gli ha perdonato il “mal di pancia” della vigilia. Un massacro! Il match tra MJF eha aperto Double Or Nothing, un incontro dal grande significato per il colosso, il qualeaffrontato una serie interminabile di prove esopportato i soprusi di MJF ha avuto ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Wardlow è finalmente libero dopo aver demolito MJF, finito in barella dopo l'incontro -… - TSOWrestling : Dopo i rumors sull'assenza di MJF, arriva la notizia che farà felici i fan #AEW #TSOW // #TSOS - infoitcultura : AEW: Molto probabile la cancellazione di MJF vs. Wardlow - infoitcultura : La AEW elimina un tweet che pubblicizzava MJF vs Wardlow - Tuttowrestling : La AEW elimina un tweet che pubblicizzava MJF vs Wardlow #AEWDoubleOrNothing #MJF #wardlow -