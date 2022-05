Advertising

LALAZIOMIA : Zarate, UFFICIALE: nuova avventura per l'ex Lazio - sportli26181512 : Zarate, UFFICIALE: nuova avventura per l'ex Lazio: Mauro Zarate, ex giocatore di Lazio, Inter e Fiorentina, è pront… -

Sport Mediaset

In Italiaha giocato un totale di 183 partite, segnando 44 gol . I ricordi più belli, però, ... i parametri zero più preziosi Èil trasferimento al Bayern di Mazraoui, colpo a costo ...L'annuncio arriva direttamente dal sitodel club. L'ex laziale è tornato in Sud America ...è stato accostato nelle passate settimane pure alla Salernitana. Argentina, chi si rivede: Zarate ha firmato con l'Atletico Platense - Sportmediaset Mauro Zarate giocherà con l'Atletico Platense: torna in Argentina dopo due anni in Brasile Mauro Zarate torna in Argentina. L'ex Lazio, Inter e Fiorentina ha firmato un contratto con l'Atletico Platen ...Nuova avventura per Mauro Zarate. Tre mesi dopo la fine dell’esperienza con i brasiliani dell’America l’attaccante argentino torna in patria e si accasa con il Club Atletico Platense, società di ...