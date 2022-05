Un rinforzo per reparto in casa Roma (Di domenica 29 maggio 2022) Chiusa la stagione con la splendida vittoria in Conference League, ora è il momento del mercato. L’obbiettivo dei giallorossi è quello di un rinforzo per reparto in vista della prossima stagione. Inevitabilmente la vittoria nella terza manifestazione della UEFA alzerà le aspettative sulla squadra capitolina, costretta dunque ad alzare il tasso tecnico della squadra. Bisognerà tenere conto anche delle possibili cessioni, come quello di Mkhitaryan in direzione Inter. Un rinforzo per reparto: ipotesi Senesi? Per la difesa c’è un giocatore che la Roma ha trovato sulla propria strada in Conference League. Parliamo di Marcos Senesi, difensore centrale argentino del Feyenoord. Ilo giocatore ha disputato una buona stagione e anche nella finale di coppa ha dato delle buone sensazioni ai dirigenti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 29 maggio 2022) Chiusa la stagione con la splendida vittoria in Conference League, ora è il momento del mercato. L’obbiettivo dei giallorossi è quello di unperin vista della prossima stagione. Inevitabilmente la vittoria nella terza manifestazione della UEFA alzerà le aspettative sulla squadra capitolina, costretta dunque ad alzare il tasso tecnico della squadra. Bisognerà tenere conto anche delle possibili cessioni, come quello di Mkhitaryan in direzione Inter. Unper: ipotesi Senesi? Per la difesa c’è un giocatore che laha trovato sulla propria strada in Conference League. Parliamo di Marcos Senesi, difensore centrale argentino del Feyenoord. Ilo giocatore ha disputato una buona stagione e anche nella finale di coppa ha dato delle buone sensazioni ai dirigenti ...

