Traffico Roma del 29-05-2022 ore 15:30 (Di domenica 29 maggio 2022) Luceverde Roma Ben ritrovati in studio Tiziana rimondi si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale solo difficoltà per un incidente su via Pontina dove ci sono rallentamenti o code all’altezza di via Cristoforo Colombo in direzione del centro ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali e anche oggi è chiusa la metro B tra Castro Pretorio Laurentina attivo un servizio bus sostitutivo mentre sulla linea B1 per lavori alle scale mobili è chiusa la stazione Libia in alternativa si può utilizzare la stazione Sant’Agnese Annibaliano anticipiamo che dalle 23 di domani lunedì 30 maggio e fino alle 5:30 del mattino successivo si svolgeranno le prove generali della parata militare del 2 Giugno modifiche per la viabilità e per la rete di bus in centro tra Porta Ardeatina Caracalla Porta Capena e Piazza Venezia Inoltre sempre ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 maggio 2022) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana rimondi si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale solo difficoltà per un incidente su via Pontina dove ci sono rallentamenti o code all’altezza di via Cristoforo Colombo in direzione del centro ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali e anche oggi è chiusa la metro B tra Castro Pretorio Laurentina attivo un servizio bus sostitutivo mentre sulla linea B1 per lavori alle scale mobili è chiusa la stazione Libia in alternativa si può utilizzare la stazione Sant’Agnese Annibaliano anticipiamo che dalle 23 di domani lunedì 30 maggio e fino alle 5:30 del mattino successivo si svolgeranno le prove generali della parata militare del 2 Giugno modifiche per la viabilità e per la rete di bus in centro tra Porta Ardeatina Caracalla Porta Capena e Piazza Venezia Inoltre sempre ...

