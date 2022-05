Torino, trattativa avanzata per Strefezza: i dettagli (Di domenica 29 maggio 2022) Il Torino segue sempre Strefezza del Lecce: i granata fanno sul serio anche se devono limare alcuni dettagli Il Torino è sulle tracce di Strefezza del Lecce orma da tempo e vorrebbe portarlo in granata. La dirigenza pugliese chiede 7 milioni per uno degli artefici della promozione dei salentini. Gol e diversi assist, Vagnati ha messo gli occhi sull’esterno che già conosce dai tempi della SPAL. La dirigenza granata ha offerto circa 5 milioni per il giocatore. Ci sono da limare questi dettagli per chiudere la trattativa. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Ilsegue sempredel Lecce: i granata fanno sul serio anche se devono limare alcuniIlè sulle tracce didel Lecce orma da tempo e vorrebbe portarlo in granata. La dirigenza pugliese chiede 7 milioni per uno degli artefici della promozione dei salentini. Gol e diversi assist, Vagnati ha messo gli occhi sull’esterno che già conosce dai tempi della SPAL. La dirigenza granata ha offerto circa 5 milioni per il giocatore. Ci sono da limare questiper chiudere la. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

