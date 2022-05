Tifosi maleducati durante lo show di Camila Cabello, lei sbotta: “Scorretti!” – i tweet cancellati (Di domenica 29 maggio 2022) Camila Cabello ha confezionato uno show davvero carino per la finale della UEFA Champions League. Se lei cantava Havana, Senorita, Bam Bam e Don’t Go Yet, i Tifosi dalla tribuna invece urlavano gli inni delle loro squadre. Questo ha fatto innervosire la popstar americana, che su Twitter si è lamentata. Dopo aver bacchettato i Tifosi del Real Madrid e de Liverpool, Camila ha deciso di cancellare tutto per non alimentare la polemica. Camila Cabello contro i Tifosi durante la finale della Uefa Champions League. “Riguardo la nostra esibizione e non posso credere che le persone stessero cantando l’inno delle loro squadre così forte durante la nostra performance. Io e il mio team abbiamo lavorato ... Leggi su biccy (Di domenica 29 maggio 2022)ha confezionato unodavvero carino per la finale della UEFA Champions League. Se lei cantava Havana, Senorita, Bam Bam e Don’t Go Yet, idalla tribuna invece urlavano gli inni delle loro squadre. Questo ha fatto innervosire la popstar americana, che su Twitter si è lamentata. Dopo aver bacchettato idel Real Madrid e de Liverpool,ha deciso di cancellare tutto per non alimentare la polemica.contro ila finale della Uefa Champions League. “Riguardo la nostra esibizione e non posso credere che le persone stessero cantando l’inno delle loro squadre così fortela nostra performance. Io e il mio team abbiamo lavorato ...

