Salernitana si sogna il colpo dal Boca Juniors, chiede un prestito al Napoli (Di domenica 29 maggio 2022) La Salernitana di Danilo Iervolino pensa al grande colpo dal Boca Juniors e chiede informazioni per Exequiel Zeballos. Il giocatore è finito sul taccuino di molti addetti ai lavori, dato che sta disputando degli ottimi campionato con la maglia del Boca. Un’attrattiva importante per Zeballos quella Serie A, che potrebbe convincerlo a lasciare lo storico club argentino per fare il salto in Europa. Zeballos è stato accostato anche al Napoli, anche perché del giocatore si parla molto bene già da qualche anno. Secondo Gazzetta dello Sport “Per l’attacco piace l’esterno Exequiel Zeballos, classe 2002, del Boca Juniors. Fin qui ha fatto parte delle varie nazionali giovanili dell’Argentina”. Ma Iervolino pensa ad una rosa molto più forte per ... Leggi su napolipiu (Di domenica 29 maggio 2022) Ladi Danilo Iervolino pensa al grandedalinformazioni per Exequiel Zeballos. Il giocatore è finito sul taccuino di molti addetti ai lavori, dato che sta disputando degli ottimi campionato con la maglia del. Un’attrattiva importante per Zeballos quella Serie A, che potrebbe convincerlo a lasciare lo storico club argentino per fare il salto in Europa. Zeballos è stato accostato anche al, anche perché del giocatore si parla molto bene già da qualche anno. Secondo Gazzetta dello Sport “Per l’attacco piace l’esterno Exequiel Zeballos, classe 2002, del. Fin qui ha fatto parte delle varie nazionali giovanili dell’Argentina”. Ma Iervolino pensa ad una rosa molto più forte per ...

Advertising

napolipiucom : Salernitana si sogna i colpo dal Boca Juniors, chiede un prestito al Napoli #calciomercatonapoli #Salernitana… - infoitsport : La Salernitana sogna Cavani: se vuole casa ad Amalfi, l'avrà - TuttoSalerno : Milan: 'Vogliamo portare la Salernitana in Europa'. Iervolino sogna il colpo dell'estate - 61tunats : RT @ch24news: ?? #Calciomercato Il #Trabzonspor punta gli occhi su #Cambiaso del #Genoa che molto probabilmente non resterà in #SerieB con i… - ch24news : ?? #Calciomercato Il #Trabzonspor punta gli occhi su #Cambiaso del #Genoa che molto probabilmente non resterà in… -