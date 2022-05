Rifugiati ucraini: quando la vita sorprende | Nuovi amori, nuovi dolori (Di domenica 29 maggio 2022) Qualcuno lascia il suo paese per trovare una possibilità di vita. Qualcuno lascia la sua famiglia per trovare una vita diversa con qualcuno che cercava una vita diversa. E i cerchi concentrici del dolore si allargano sempre di più. Tony e Sofia, la rifugiata ucraina Web SourceLorna Garnett, la donna abbandonata dal marito, dopo dieci anni di matrimonio e con due figli di 3 e 6 anni, commenta con comprensibile acredine la vicenda che ha visto suo marito abbandonare il tetto coniugale con una rifugiata che avevano accolto in casa. La giovane rifugiata ventiduenne di nome Sofia Karkadym è originaria di Leopoli, cittadina ucraina, a confine con la Polonia. Si era iscritta in una lista all’interno di un programma di aiuto. Tony e la moglie Lorna vivevano nella loro casa di Bradford, nel West Yorkshire. Entrambi si sono sentiti in dovere di ... Leggi su newstv (Di domenica 29 maggio 2022) Qualcuno lascia il suo paese per trovare una possibilità di. Qualcuno lascia la sua famiglia per trovare unadiversa con qualcuno che cercava unadiversa. E i cerchi concentrici del dolore si allargano sempre di più. Tony e Sofia, la rifugiata ucraina Web SourceLorna Garnett, la donna abbandonata dal marito, dopo dieci anni di matrimonio e con due figli di 3 e 6 anni, commenta con comprensibile acredine la vicenda che ha visto suo marito abbandonare il tetto coniugale con una rifugiata che avevano accolto in casa. La giovane rifugiata ventiduenne di nome Sofia Karkadym è originaria di Leopoli, cittadina ucraina, a confine con la Polonia. Si era iscritta in una lista all’interno di un programma di aiuto. Tony e la moglie Lorna vivevano nella loro casa di Bradford, nel West Yorkshire. Entrambi si sono sentiti in dovere di ...

