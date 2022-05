(Di domenica 29 maggio 2022) MONTE CARLO () (ITALPRESS) – Sergiovince sul bagnato il Gran Premio didi Formula 1. Prima vittoria in stagione per il pilota della Red Bull, che precede la Ferrari di Carlosed il compagno di squadra Max, sempre leader del Mondiale. Solo quarto Charles Leclerc, che paga a caro prezzo un errore di strategia della Ferrari e vede sfumare il. Quinta la Mercedes di George Russell, mentre il compagno di squadra Lewis Hamilton è solo ottavo, alle spalle di Lando Norris (McLaren) e Fernando Alonso (Alpine). Completano la Top 10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Sebastian Vettel (Aston Martin). Gara caratterizzata prima dalla pioggia, che fa slittare la partenza e risulta determinante nella scelta delle gomme, e poi dall'incidente di Mick Schumacher, che ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Perez trionfa al GP di Monaco, Sainz e Verstappen sul podio - - ItaliaNotizie24 : Perez trionfa al GP di Monaco, Sainz e Verstappen sul podio - MasterblogBo : MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sergio Perez vince sul bagnato il Gran Premio di Monaco di Formula 1. Prima vitt… - TeoBellan : Sergio Perez trionfa nella gara di #Formula1 a Monaco. Disastro strategico della Ferrari, che danneggia Leclerc (so… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Perez trionfa al GP di Monaco, Sainz e Verstappen sul podio -… -

Si riparte e in pista succede di tutto coi pit - stop: la Ferrari sbaglia totalmente il timing per far rientrare i piloti e cosìruba la posizione a Sainz e alle loro spalle Verstappen riesce a ......SCALATORI MAGLIA AZZURRA Koen Bouwman (Jumbo - Visma) 294 punti Giulio Ciccone (Trek - Segafredo) 163 Alessandro Covi (UAE Team Emirates) 102 CLASSIFICA GIOVANI MAGLIA BIANCA Juan Pedro Lopez(...MONTE CARLO - Un Gran Premio che passerà alla storia. Così è stata l’edizione 2022 di Monaco. Nel principato si attendeva la vittoria del padrone di casa Charles Leclerc, invece meteo e imprevisti (ed ...MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Sergio Perez vince sul bagnato il Gran Premio di Monaco di Formula 1. Prima vittoria in stagione per il pilota della Red ...