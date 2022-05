"Non posso pensare che non ci sia più". Cala il silenzio su Domenica In, cosa è successo in studio (Di domenica 29 maggio 2022) A Domenica In momento di commozione nel ricordo di Raffaella Carrà. Mara Venier ha voluto omaggiare la conduttrice, cantante e showgirl scomparsa qualche tempo con un lunghissimo applauso da parte del pubblico. Durante l'intervista a Renato Zero, la Carrà ha mandato in onda alcuni filmati di Carramba che sorpresa, il famoso programma condotto proprio dalla Carrà che ha fatto la storia della tv alla fine degli anni '90 e l'inzio degli anni 2000. La conduttrice di Domenica In, molto commossa, ha affermato: "Raffaella, ovunque tu sia, ci manchi". Poi dopo qualche minuto, sempre la Venier ha ribadito: "Mi sembra davvero impossibile che Raffaella non ci sia più". Poi è stato il turno di Renato Zero che con un breve intervento ha voluto ricordare proprio la Carrà: "Ho poco tempo libero ma quando riesco faccio un salto all'Argentario alla sua tomba". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) AIn momento di commozione nel ricordo di Raffaella Carrà. Mara Venier ha voluto omaggiare la conduttrice, cantante e showgirl scomparsa qualche tempo con un lunghissimo applauso da parte del pubblico. Durante l'intervista a Renato Zero, la Carrà ha mandato in onda alcuni filmati di Carramba che sorpresa, il famoso programma condotto proprio dalla Carrà che ha fatto la storia della tv alla fine degli anni '90 e l'inzio degli anni 2000. La conduttrice diIn, molto commossa, ha affermato: "Raffaella, ovunque tu sia, ci manchi". Poi dopo qualche minuto, sempre la Venier ha ribadito: "Mi sembra davvero impossibile che Raffaella non ci sia più". Poi è stato il turno di Renato Zero che con un breve intervento ha voluto ricordare proprio la Carrà: "Ho poco tempo libero ma quando riesco faccio un salto all'Argentario alla sua tomba". ...

Advertising

RaiUno : 'Ma che dire, che fare Quando io, io, non posso fare a meno di te Che sei l'infinito tra i miei desideri' ?? Fabriz… - lapoelkann_ : L’inno di @LFC è il mio preferito ed è il più importante della storia del calcio ??, ho un rispetto totale per… - Gazzetta_it : Liverpool-Real, Ancelotti: 'Non ci posso credere' #UCLFinal - gattufola1 : RT @Federica989111: Questi bellissimi Rottweiler sono in adozione! Io ne ho già due non posso prenderne altri ?? Condividete se potete grazi… - Vertester : Verso quest'ora c'è il tempo ideale per farsi una camminata o un giro in bici. Oggi non posso andarci però magari t… -