Mara Venier Stroncata Dopo L'Intervista a Renato Zero! (Di domenica 29 maggio 2022) Mara Venier continua a far parlare di sé ogni domenica. Questa volta non per una gaffe, ma per i doppi sensi utilizzati nella chiacchierata con Renato Zero. Proprio l'artista è stato ospite dell'ultima diretta di Domenica In e pure lui alla fine, è esploso e ha replicato, seppur ironicamente, alla conduttrice. Sui social intanto, in molti hanno criticato questo modo di fare della Venier. Ecco quello che è successo a Domenica In! Renato Zero ospite di Domenica In: Mara Venier gioca con i doppi sensi Renato Zero è stato ospite di Mara Venier nell'ultima diretta di Domenica In. Il cantante e la conduttrice sono legati da una profonda amicizia che dura da molti anni. Per questo, Renato Zero ha voluto ...

