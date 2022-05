Liverani su Milinkovic-Savic: “a Roma sta bene, non avrebbe troppe difficoltà a rimanere ancora secondo me” (Di domenica 29 maggio 2022) Milinkovic-Savic – Fabio Liverani, ex Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tutto Mercato Web. Le sue parole hanno toccato il tema Milinkovic Savic e Luis Alberto. Di seguito le sue parole. “La Lazio è andata in Europa, dando continuità al lavoro dello scorso anno. Ovviamente è più complicato centrare la qualificazione in Champions, dipenderà dal mercato e dalle strategie della società nella prossima stagione. Milinkovic-Savic via? Questo è un tormentone a cui siamo abituati ormai da anni, ma sappiamo anche che la Lazio lo venderà solamente se un club soddisferà le sue richieste. Il ragazzo a Roma sta bene, non avrebbe troppe difficoltà a rimanere ... Leggi su seriea24 (Di domenica 29 maggio 2022)– Fabio, ex Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tutto Mercato Web. Le sue parole hanno toccato il temae Luis Alberto. Di seguito le sue parole. “La Lazio è andata in Europa, dando continuità al lavoro dello scorso anno. Ovviamente è più complicato centrare la qualificazione in Champions, dipenderà dal mercato e dalle strategie della società nella prossima stagione.via? Questo è un tormentone a cui siamo abituati ormai da anni, ma sappiamo anche che la Lazio lo venderà solamente se un club soddisferà le sue richieste. Il ragazzo asta, non...

Advertising

LucaRuss0 : MILINKOVIC-SAVIC, Liverani: “La Lazio lo venderà solo se un club soddisferà le sue richieste” - MondoBN : MILINKOVIC-SAVIC, Liverani: “La Lazio lo v - TUTTOJUVE_COM : Liverani: 'Milinkovic-Savic via?Un tormentone a cui siamo abituati ormai da anni, ma sappiamo anche che la Lazio lo… - laziopress : Lazio, Liverani: “Milinkovic via? Il ragazzo a Roma sta bene, non avrebbe troppe difficoltà a rimanere ancora”… - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: Lazio, Liverani: “Milinkovic via? Il ragazzo a Roma sta bene, non avrebbe troppe difficoltà a rimanere ancora” https://t.co… -