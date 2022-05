LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: Elena Borghi in finale, tra poco Ceccon e Ivaldi (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:10 Tocco di palina alla porta 4 per l’azzurro, ma buona velocità. 10:09 L’inglese Ryan Westley, anche lui senza penalità è terzo in 105.28. E’ partito Raffaello Ivaldi! 10:07 Jegou è autore di una discesa senza penalità ma lenta e non perfetta nel controllo della corrente, quarto posto in 107.54. 10:05 Debliquy, francese, si inserisce in terza posizione con un tempo di 105.36 (0 penalità). 10:03 SALTO DI PORTA PER UNO DEI FAVORITI PER LE MEDAGLIE! Il Ceco Rohan sbaglia completamente l’uscita dalla porta 10 e viene portato via dalla corrente non riuscendo a recuperare. Ultima posizione e addio finale con 155.62. 10:01 Passa al comando il francese Gargaud, discesa pulita e totale di 101.23. 9:59 Cochrane incappa subito in una penalità alla porta 4, è un po’ più macchinoso ed ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:10 Tocco di palina alla porta 4 per l’azzurro, ma buona velocità. 10:09 L’inglese Ryan Westley, anche lui senza penalità è terzo in 105.28. E’ partito Raffaello! 10:07 Jegou è autore di una discesa senza penalità ma lenta e non perfetta nel controllo della corrente, quarto posto in 107.54. 10:05 Debliquy, francese, si inserisce in terza posizione con un tempo di 105.36 (0 penalità). 10:03 SALTO DI PORTA PER UNO DEI FAVORITI PER LE MEDAGLIE! Il Ceco Rohan sbaglia completamente l’uscita dalla porta 10 e viene portato via dalla corrente non riuscendo a recuperare. Ultima posizione e addiocon 155.62. 10:01 Passa al comando il francese Gargaud, discesa pulita e totale di 101.23. 9:59 Cochrane incappa subito in una penalità alla porta 4, è un po’ più macchinoso ed ...

zazoomblog : LIVE Canoa slalom Europei 2022 in DIRETTA: azzurri per stupire nella canadese - #Canoa #slalom #Europei #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Europei 2022 in DIRETTA: cominciano le finali grandi ambizioni azzurre con Horn e De Gennaro -… - darthspectvr : sono al mio fottuto limite ve lo giuro vado in canoa però non per vedere live l’episodio ma per menarli just because -