Koulibaly Napoli, parla l’agente: «Nessuna trattativa con altri club, attendiamo De Laurentiis» (Di domenica 29 maggio 2022) l’agente di Kalidou Koulibaly ha voluto fare chiarezza sulle tante voci di mercato sul difensore del Napoli Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato una dichiarazione al Corriere dello Sport per fare chiarezza sulle tante voci di mercato che stanno circolando attorno al difensore del Napoli. LE PAROLE – «Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022)di Kalidouha voluto fare chiarezza sulle tante voci di mercato sul difensore delFali Ramadani, agente di Kalidou, ha rilasciato una dichiarazione al Corriere dello Sport per fare chiarezza sulle tante voci di mercato che stanno circolando attorno al difensore del. LE PAROLE – «Le quotidiane notizie che riguardano Kalidoue appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcunaconche attiene al futuro die siamo in attesa di incontrare il presidente del, Aurelio De, per ...

