Il Paradiso delle Signore, Stefania Colombo ci sarà: la foto che scioglie i dubbi (Di domenica 29 maggio 2022) Dovranno passare ancora tre mesi prima di poter vivere le nuove avventure de Il Paradiso delle Signore 7, ma gli attori sono tornati sul set per girare le puntate inedite. Nelle ultime settimane sono arrivati i primi dettagli su ciò che i fan della daily soap di Rai 1 andranno a vedere prossimamente. C'è chi ha rivelato l'ingresso di nuovi personaggi e l'uscita di scena di quelli che già conosciamo, e c'è chi ha riconfermato la propria presenza anche nella nuova stagione. L'ultima riconferma viene da Grace Ambrose e questo accende i fari sul destino di un'altra attrice Lara Komar. Ecco i primi riconfermati ne Il Paradiso delle Signore 7 La prima a dire addio a Il Paradiso delle Signore è stata l'interprete di Beatrice Conti. La ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 29 maggio 2022) Dovranno passare ancora tre mesi prima di poter vivere le nuove avventure de Il7, ma gli attori sono tornati sul set per girare le puntate inedite. Nelle ultime settimane sono arrivati i primi dettagli su ciò che i fan della daily soap di Rai 1 andranno a vedere prossimamente. C'è chi ha rivelato l'ingresso di nuovi personaggi e l'uscita di scena di quelli che già conosciamo, e c'è chi ha riconfermato la propria presenza anche nella nuova stagione. L'ultima riconferma viene da Grace Ambrose e questo accende i fari sul destino di un'altra attrice Lara Komar. Ecco i primi riconfermati ne Il7 La prima a dire addio a Ilè stata l'interprete di Beatrice Conti. La ...

