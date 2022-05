Advertising

Luxgraph : Il doppio errore della Ferrari al Gp di Monaco #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina… - altedeschillaci : RT @Corriere: Il doppio errore della Ferrari che può costare il Gp di Monaco - Corriere : Il doppio errore della Ferrari che può costare il Gp di Monaco - RobertoRenga : RT @Corriere: ?? Cosa è successo - ugomb : RT @Corriere: ?? Cosa è successo -

Corriere della Sera

di Redazione online La Ferrari ha compiuto un, nel Gp di Montecarlo, facendo in furiare Leclerc che, partito dalla pole, si è trovato quarto Ungrave. Di più: un. Che può costare punti pesantissimi per il ...Una scelta sbagliata della Ferrari per il pit stop al GP di Monaco e il poleman Charles Leclerc si ritrova 4°. C'è ilpit stop per le Ferrari che montano le bianche. Unstrategico della scuderia che ha prima detto a Leclerc di entrare al box, salvo poi rimangiarsi la parola quando ormai era troppo tardi. Il doppio errore della Ferrari al Gp di Monaco La Ferrari ha compiuto un doppio errore, nel Gp di Montecarlo, facendo in furiare Leclerc che, partito dalla pole, si è trovato quarto ...Vittoria in finale per le formazioni padovane: la squadra di Marcato si impone su Rovigo. Le ragazze del Valsugana battono le campionesse uscenti del Villorba ...