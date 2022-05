Gli hacker filorussi di Killnet annunciano un attacco all’Italia per domani L’Agenzia per la cyber sicurezza | «Massima allerta»

(Di domenica 29 maggio 2022) Il collettivo filorussotorna a minacciare l’Italia. Dopo l’ad alcuni dei più importanti siti istituzionali nei giorni scorsi, ora il gruppo didiffonde un nuovo annuncio dal suo canale Telegram: «30 maggio – 05.00, il punto d’incontro è l’Italia». Mancherebbero dunque poche ore prima che la nuova dichiarazione di guerra informatica del collettivo pro Putin si concretizzi.ha parlato di «un colpo irreparabile». Nel nostro Paese, intanto, è stato aperto un fascicolo d’indagine dalla procura di Roma che ha delegato accertamenti agli specialisti della Polizia Postale. Finora gli attacchi dinon sono stati in grado di intaccare l’integrità dei sistemi ma soltanto provocato dei blocchi temporanei all’accessibilità dei siti. Il timore del ...

