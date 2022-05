Giro d’Italia 2022, Daniele Bennati: “Non dobbiamo bruciare le tappe con i giovani. Trentin ha fatto 4 anni tra i dilettanti” (Di domenica 29 maggio 2022) Il Giro d’Italia numero 105 sta ormai volgendo al termine ed è dunque ora di fare le prime analisi. A tal proposito, Daniele Bennati, commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo su strada, è stato intervistato da “Inbici” per parlare di quanto visto in questa Corsa Rosa. Bennati ha iniziato facendo un’analisi generale su quanto fatto dai corridori azzurri al Giro d’Italia: “Fondamentalmente è andata abbastanza bene per come eravamo partiti. È stato un inizio di stagione complicato per tanti motivi e tanta sfortuna. Sicuramente bene dal punto di vista delle tappe perché comunque sono arrivate tre vittorie di tappa (l’intervista è stata fatta prima della 20ma frazione vinta da Alessandro Covi, ndr) da tre corridori ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Ilnumero 105 sta ormai volgendo al termine ed è dunque ora di fare le prime analisi. A tal proposito,, commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo su strada, è stato intervistato da “Inbici” per parlare di quanto visto in questa Corsa Rosa.ha iniziato facendo un’analisi generale su quantodai corridori azzurri al: “Fondamentalmente è andata abbastanza bene per come eravamo partiti. È stato un inizio di stagione complicato per tanti motivi e tanta sfortuna. Sicuramente bene dal punto di vista delleperché comunque sono arrivate tre vittorie di tappa (l’intervista è stata fatta prima della 20ma frazione vinta da Alessandro Covi, ndr) da tre corridori ...

