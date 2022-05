Ferguson Barberini con ‘Super Sticazzi’ torna per alleggerirci la vita

(Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Approda in libreriasticazzi. La filosofia del metodo e l’arte di sbattersene il c***o’ di Carlaedito dalla Compagnia Editoriale Aliberti. Il Metodo Sticazzi festeggia così i dieci anni di. Il primo libro dell’autrice sul metodo è infatti del 2012 ed è uno dei successi dell’umorismo dell’ultimo decennio arrivato a oltre 70.000 copie vendute con innumerevoli tentativi di imitazione. Grazie al Metodo, tutta Italia ha usato quell’espressione tipicamente romana per dire che “Non me ne importa nulla, ma proprio nulla, di questo che sta accadendo alla mia! Vado avanti con fierezza e fiducia nel domani”. Perché il Metodo è una Filosofia vera e propria. Come lo zen e il tao, è una via maestra per raggiungere la felicità personale. Una Filosofia che non solo ...

