Embargo Ue al petrolio russo, la bozza di accordo per convincere Orban: più tempo per Budapest, stop solo al greggio via mare (Di domenica 29 maggio 2022) L’Ungheria potrebbe rinunciare a imporre un veto all’Embargo Ue del petrolio russo dopo che la Commissione europea ha proposto una bozza di accordo ai governi per uno stop parziale del greggio di Mosca. Il compromesso dietro il sesto pacchetto di sanzioni, riportato dall’agenzia Bloomberg, prevede un blocco delle importazioni delle forniture di petrolio solo via mare, rinviando invece lo stop a quelle che passano attraverso l’oleodotto di Druzhba. Si tratta proprio della condotta che rifornisce Budapest, su cui il governo di Viktor Orban finora non ha mai accettato interruzioni senza «garanzie sulla sicurezza energetica» ungherese. Il sesto pacchetto di sanzioni ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) L’Ungheria potrebbe rinunciare a imporre un veto all’Ue deldopo che la Commissione europea ha proposto unadiai governi per unoparziale deldi Mosca. Il compromesso dietro il sesto pacchetto di sanzioni, riportato dall’agenzia Bloomberg, prevede un blocco delle importazioni delle forniture divia, rinviando invece loa quelle che passano attraverso l’oleodotto di Druzhba. Si tratta proprio della condotta che rifornisce, su cui il governo di Viktorfinora non ha mai accettato interruzioni senza «garanzie sulla sicurezza energetica» ungherese. Il sesto pacchetto di sanzioni ...

