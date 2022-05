Elezioni Lazio, 53 comuni al voto: test per l?alleanza Pd-5S, tensioni nel centrodestra (Di domenica 29 maggio 2022) Fra i 53 comuni del Lazio che andranno al voto domenica 12 giugno ce ne sono solo 12 che vantano più di 15.000 abitanti (e dunque hanno la possibilità di andare al secondo turno se uno... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 maggio 2022) Fra i 53delche andranno aldomenica 12 giugno ce ne sono solo 12 che vantano più di 15.000 abitanti (e dunque hanno la possibilità di andare al secondo turno se uno...

Advertising

Lazio_TV : Oggi il Presidente del M5S ed ex Premier Giuseppe Conte nel capoluogo. - PD_Lazio : Tra le nostre candidature alle #Amministrative22 abbiamo @giulia_salvitti, la più giovane candidata alle elezioni.… - claudiani_sara : RT @GiorgiaMeloni: Il M5S, che in Regione Lazio governa con Zingaretti e che a breve si presenterà insieme al Pd alle elezioni in diversi t… - FulviaFrongia : RT @LegaSalvini: RIETI, MATTEO #SALVINI LANCIA LA LEGA E SINIBALDI: 'ALLE ELEZIONI VINCIAMO AL PRIMO TURNO' - Eib63 : @ilpost “era stato uno dei candidati più noti del partito in quelle elezioni, ma non aveva vinto nel suo collegio u… -