Conte ad Ardea per Lucio Zito sindaco: “Ha un progetto politico forte per la qualità di vita dei cittadini” (Di domenica 29 maggio 2022) Ardea – Giuseppe Conte è arrivato ad Ardea per sostenere la candidatura di Lucio Zito a sindaco. Ad accoglierlo, tutti gli esponenti della coalizione che promuove il progetto, ed una folla di elettori e simpatizzanti, interessati alla proposta del gruppo che ha innescato un importante processo di cambiamento nella prospettiva politica della città costiera. Dopo un primo momento fra la gente nel centro storico, la Rocca, insieme all’Eurodeputato Fabio Massimo Castaldo, e all’assessora Valentina Corrado, il professore è arrivato nella piazza di Nuova Florida e si è fermato tra la folla per le foto di rito. “È encomiabile questa missione che sta affrontando per portare l’Italia alla normalità”, inneggia un attivista. Sul palco con il professor Giuseppe ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 29 maggio 2022)– Giuseppeè arrivato adper sostenere la candidatura di. Ad accoglierlo, tutti gli esponenti della coalizione che promuove il, ed una folla di elettori e simpatizzanti, interessati alla proposta del gruppo che ha innescato un importante processo di cambiamento nella prospettiva politica della città costiera. Dopo un primo momento fra la gente nel centro storico, la Rocca, insieme all’Eurodeputato Fabio Massimo Castaldo, e all’assessora Valentina Corrado, il professore è arrivato nella piazza di Nuova Florida e si è fermato tra la folla per le foto di rito. “È encomiabile questa missione che sta affrontando per portare l’Italia alla normalità”, inneggia un attivista. Sul palco con il professor Giuseppe ...

