Briatore: Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum. La reunion delle ex su Instagram (Di domenica 29 maggio 2022) Riunire le ex non è da tutti. Non è affatto semplice mantenere dei rapporti cordiali, soprattutto quando gli amori finiscono in modo brusco e si consumano velocemente. Non è il caso di Flavio Briatore che, per il Gran Premio di Monaco, è riuscito a scattare una foto che è già entrata nella storia: è insieme a Heidi Klum, Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci. Un’impresa per chiunque, ma non per l’imprenditore, che è ancora legato a molte delle donne che ha frequentato nella sua vita. Flavio Briatore, la foto su Instagram con Gregoraci, Klum e Campbell al GP di Monaco Il Gran Premio di Monte Carlo è stato lo scenario perfetto in cui ritrovarsi insieme. Nel paddock, infatti, non è ... Leggi su dilei (Di domenica 29 maggio 2022) Riunire le ex non è da tutti. Non è affatto semplice mantenere dei rapporti cordiali, soprattutto quando gli amori finiscono in modo brusco e si consumano velocemente. Non è il caso di Flavioche, per il Gran Premio di Monaco, è riuscito a scattare una foto che è già entrata nella storia: è insieme aed Elisabetta. Un’impresa per chiunque, ma non per l’imprenditore, che è ancora legato a moltedonne che ha frequentato nella sua vita. Flavio, la foto suconal GP di Monaco Il Gran Premio di Monte Carlo è stato lo scenario perfetto in cui ritrovarsi insieme. Nel paddock, infatti, non è ...

Advertising

Novella_2000 : Reunion tra Flavio Briatore e le sue ex (e c’è anche la Gregoraci!) - FOTO - andreastoolbox : #Flavio Briatore, reunion con le sue ex (e c’è anche la Gregoraci!) - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Gran Premio di Monaco, Flavio Briatore riunisce tutte le sue ex: lo scatto con Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi n… - BakshDark : #gregorelli Vedete? Quando una storia è DAVVERO finita, non hai problemi con gli/le ex...al contrario, se eviti l'e… - Damianodanny1 : MITOLOGICO FLAVIO BRIATORE E' L'UNICO UOMO AL MONDO CHE RIESCE A RIUNIRE TRE SUE EX, SENZA FARLE ACCAPIGLIARE - ECC… -