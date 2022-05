Boxe | Aziz Abbes Mouhiidine straripante! Lezione di pugilato a Williams | combatterà per l’oro nei pesi massimi!

Leggi su oasport

Aziz Abbes Mouhiidine non conosce ostacoli agli Europei 2022 di pugilato e vola in Finale con assoluta disinvoltura, da autentico dominatore dei pesi massimi in questa rassegna continentale. L'azione del pugile italiano è stata straripante nella semifinale dominata in lungo e in largo contro l'inglese Lewis, atleta longilineo e più alto del nostro portacolori, ma controllato con assoluta disinvoltura. Il 22enne tornerà sul ring di Yerevan (capitale dell'Armenia) nella giornata di domani per fronteggiare lo spagnolo Enmanuel Reyes Pla (oggi giustiziere dell'armeno Narek Manasyan per 5-0): l'obiettivo è conquistare la prima medaglia d'oro in carriera in campo europeo, dopo essersi messo al collo l'argento ai Mondiali disputati lo scorso autunno. Il campano ha un precedente ...