Ancelotti e Mourinho | la scuola italiana al comando d' Europa

pisto_gol : @MartinoDesulo #Mourinho 59 anni 34??#Guardiola 51 anni 32 ?? #Ancelotti 62 anni 22 ?? Se tanto mi da tanto, #Pep vin… - UEFAcom_it : 'Rimango super tifoso della Roma, stimo molto Mourinho: guarderò la #UECLfinal' Parola di Carlo Ancelotti ???… - nicola_lucchi : @MosesP21 Alla fine vincono sempre i bolliti ed i vecchi. Onore ai padrini del calcio #Ancelotti #Mourinho Col bel… - mar_aie : RT @AndreaPelagatti: Hai sempre onorato e indossato con orgoglio i nostri colori,hai sempre detto di tifare Roma e hai difeso a spada tratt… - ZonaBianconeri : RT @DavideAntonelli: Critichiamo #Allegri perchè anticalcio. Poi però esaltiamo #Mourinho che vince con 7 difensori dentro la sua area e #A… -

Per questo il trionfo di Parigi somiglia per certi versi a quello di Tirana e accomuna due tecnici diversi per stile comunicativo, come, ma allo stesso modo pastori di anime, ...... Ottmar Hitzfeld con Borussia Dortmund (1997) e Bayern Monaco (2001), Josècon Porto (2004) e Inter (2010) e Jupp Heynckes con Real Madrid (1998) e Bayern Monaco (2013).: "Non ci ...(askanews) - Dopo Mourinho, trionfatore in Conference League con la Roma ... doppiati tutti gli altri, c'è la firma di Carlo Ancelotti, tornato nella capitale spagnola e tornato a vincere il trofeo ...Un successo tutto italiano conferma che il calcio resta il più raffinato artigianato del pianeta: novanta minuti arroccati nella propria metà campo, a proteggersi dall’arrembante carica del Liverpool, ...