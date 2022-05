Xi sta pianificando un ordine globale alternativo a quello occidentale (Di sabato 28 maggio 2022) Mentre Joe Biden partecipava alla riunione del Quad martedì a Tokyo, i bombardieri nucleari cinesi e russi sorvolavano il Mar del Giappone. Per il Financial Times, “Pechino non avrebbe potuto esprimere più chiaramente il suo disappunto” a quella riunione in cui il presidente statunitense e i leader di Australia, Giappone e India rilanciavano, come recita la prima frase della dichiarazione conclusiva, il loro “impegno costante per un Indo-Pacifico libero e aperto, inclusivo e resiliente”. “Ma la Cina sta anche impiegando tattiche meno rozze per contrastare gli Stati Uniti, sotto forma di una spinta diplomatica”, scrive ancora il giornale. Infatti, proprio mentre Biden era in Asia, Pechino ha avviato la sua Iniziativa di sicurezza globale (Global Security Initiative), proposta ad aprile durante il Boao Forum. Si tratta, ha scritto Filippo Fasulo di Ispi, di “una ... Leggi su formiche (Di sabato 28 maggio 2022) Mentre Joe Biden partecipava alla riunione del Quad martedì a Tokyo, i bombardieri nucleari cinesi e russi sorvolavano il Mar del Giappone. Per il Financial Times, “Pechino non avrebbe potuto esprimere più chiaramente il suo disappunto” a quella riunione in cui il presidente statunitense e i leader di Australia, Giappone e India rilanciavano, come recita la prima frase della dichiarazione conclusiva, il loro “impegno costante per un Indo-Pacifico libero e aperto, inclusivo e resiliente”. “Ma la Cina sta anche impiegando tattiche meno rozze per contrastare gli Stati Uniti, sotto forma di una spinta diplomatica”, scrive ancora il giornale. Infatti, proprio mentre Biden era in Asia, Pechino ha avviato la sua Iniziativa di sicurezza(Global Security Initiative), proposta ad aprile durante il Boao Forum. Si tratta, ha scritto Filippo Fasulo di Ispi, di “una ...

Advertising

Romy44224741 : RT @aleappo53: La Russia sta pianificando una 'vittoria su vasta scala in Ucraina entro l'autunno' e potrebbe nuovamente provare a conquist… - ValerioDiPietr2 : RT @aleappo53: La Russia sta pianificando una 'vittoria su vasta scala in Ucraina entro l'autunno' e potrebbe nuovamente provare a conquist… - aleappo53 : La Russia sta pianificando una 'vittoria su vasta scala in Ucraina entro l'autunno' e potrebbe nuovamente provare a… - Galina_Shevtsiv : RT @Lanternaweb: Il presidente turco Recep Tayyip #Erdogan ha affermato che #Ankara sta pianificando di lanciare una nuova operazione milit… - DnlValentino : RT @Lanternaweb: Il presidente turco Recep Tayyip #Erdogan ha affermato che #Ankara sta pianificando di lanciare una nuova operazione milit… -