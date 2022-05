Visioni vertiginose

Leggi su panorama

(Di sabato 28 maggio 2022) Acrobazie pittoriche in nome della libertà, della velocità, del progresso prepotente e inarrestabile: questo trasmettono, ancora oggi, le opere dei futuristi dei primi decenni del Nocevento, esposte al Labirinto della Masone di Fontanellato, a Parma. Un’aeropittura impetuosa in cui metropoli e orizzonti sono visti dall’alto, in picchiata tra le nuvole, in cieli irraggiungibili. L’ardimento fu nel volo. Sulla scia della trasvolata atlantica di Italo Balbo si diffuse il motto: «Chi vola vale. Chi vale vola. Chi non vola e non vale è un vile». E così anche il punto di vista cambiò: passò dalla terra al cielo. In un articolo del 1929 Filippo Tommaso Marinetti annuncia il manifesto dell’aereopittura che sarà firmato da otto futuristi nel 1931. Nello spirito del primo manifesto c’è già l’idea che il fascismo farà propria, del coraggio, dell’audacia, della ribellione, elementi essenziali ...