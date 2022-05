Ucraina | Nyt | ' Usa hanno approvato invio di lanciarazzi multipli a lungo raggio'

(Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - L'amministrazione Biden hal'di sistemi missilistici a lancio multiplo ain, un trasferimento significativo che potrebbe aiutare enormemente la difesa dell'del suo territorio nella regione del Donbas. Lo riporta il New York Times. Il trasferimento sarà probabilmente annunciato la prossima settimana, ha detto al quotidiano un funzionario governativo parlando in condizione di anonimato. Le armi nel trasferimento includerannomobili che possono sparare molto più lontano dei lanciatori che l'sta usando ora.

... dopo la guerra contro l'Unione Sovietica, in una situazione molto simile a quella che l'... Stavridis e ilhanno ragione. Non possiamo accettare un conflitto senza una fine. Sembra che ...... quella degli europei e quella degli ucraini (poi c'è quella inglese armi all'fino alla ... non stanno "nemmeno provando" a bloccare l'import di gas e petrolio russi, lamenta il. Quanto a ...Roma, 28 mag. (Adnkronos) – L’amministrazione Biden ha approvato l’invio di sistemi missilistici a lancio multiplo a ...Il primo ad aprire la porta è stato il New York Times con un editoriale in cui si ipotizza che l’Ucraina possa dover prendere «decisioni difficili» e cioè ...