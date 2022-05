Ucraina, Mosca pianifica altro assalto a Kiev in autunno (Di sabato 28 maggio 2022) Mosca, 27 mag. (Adnkronos) - Il Cremlino starebbe pianificando una seconda offensiva a Kiev in autunno, dopo quella fallita a fine febbraio all'inizio della guerra, nella convinzione di poter ottenere una vittoria su larga scala. Lo rivela il sito indipendente Meduza, secondo cui fonti vicine all'amministrazione Putin parlano di una fiducia diffusa nella leadership di Russia Unita, il partito di governo, su una possibile vittoria in Ucraina prima della fine dell'anno. "Alla fine li ridurremo in poltiglia. L'intera faccenda sarà probabilmente conclusa entro l'autunno", ha detto una fonte. La leadership russa ha fissato una soglia 'minima' e una 'massima' per dichiarare il successo dell'operazione militare speciale, rivelano a Meduza alcune fonti: la soglia minima sarebbe la completa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022), 27 mag. (Adnkronos) - Il Cremlino starebbendo una seconda offensiva ain, dopo quella fallita a fine febbraio all'inizio della guerra, nella convinzione di poter ottenere una vittoria su larga scala. Lo rivela il sito indipendente Meduza, secondo cui fonti vicine all'amministrazione Putin parlano di una fiducia diffusa nella leadership di Russia Unita, il partito di governo, su una possibile vittoria inprima della fine dell'anno. "Alla fine li ridurremo in poltiglia. L'intera faccenda sarà probabilmente conclusa entro l'", ha detto una fonte. La leadership russa ha fissato una soglia 'minima' e una 'massima' per dichiarare il successo dell'operazione militare speciale, rivelano a Meduza alcune fonti: la soglia minima sarebbe la completa ...

