Truffa della finta Assistenza Apple | ecco come capire se ci stanno cercando di catturare!

State molto attenti perché, voi, potreste essere le prossime vittime di questo sistema alquanto pericoloso; la Truffa rivolta a coloro che utilizzano i prodotti di Apple pare che sia ben congegnata, probabilmente molto più di altre. come funziona? come succede ad ogni grande azienda, alcuni ne approfittano per Truffare le persone inconsci del fatto che danneggino sia la società che la vittima – Computermagazine.itLa notizia è stata riportata da 9to5Mac e The Denver Channel, in cui viene detto che una donna ha perso 1.500 dollari negli Stati Uniti poiché le sono stati sottratti da alcuni hacker. La vicenda ha rapidamente fatto il giro del Web e un semplice "blocco" dell'iPhone è alla base del tutto: infatti, non riuscendo più a sbloccare il dispositivo, ha effettuato una classica ricerca su Google allo ...

