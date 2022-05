Advertising

Agenzia ANSA

aldi tiro di Tuscania, in provincia di Viterbo. Un uomo di 60 anni è morto per un colpo partito dalla pistola che stava maneggiando. Il colpo partito dall'arma ha raggiunto in ...aldi tiro di Tuscania in provincia di Viterbo. Un uomo di 60 anni è morto per un colpo partito dalla pistola che stava maneggiando. Ogni ipotesi è aperta, dall'incidente al gesto ... Tragedia al poligono di tiro, uomo muore per colpo pistola - Cronaca I carabinieri indagano sulla morte di un medico di 60 anni che è stato colpito al volto da un proiettile esploso dalla sua arma, è successo a Tuscania ...Tragedia al poligono di tiro di Tuscania in provincia di Viterbo. Un uomo di 60 anni è morto per un colpo partito dalla pistola che stava maneggiando. Ogni ipotesi è aperta, dall'incidente al gesto vo ...