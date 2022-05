Stromboli | grandi danni dopo il rogo che ha devastato l’isola

Leggi su zon

(Di sabato 28 maggio 2022) Ambra Angiolini è in lacrimel’incendio sul set della fiction che sta girando a. E la popolazione accusa la troupe Un disastro. Asi è concretizzato un disastro incredibile. A causa dell’incendio suldi mercoledì scorso, infatti, metà delstessa è incenerita, flora e fauna sono state distrutte. I soccorsi sono arrivati con un giorno di ritardo, a causa della postazione non fissa dei Vigili del Fuoco, e si sono creatiincalcolabili all’ecosistema. Anche le abitazioni e soprattutto la stagione turistica che sta per cominciare, con viottoli scomparsi e montagna impraticabile, hanno subito. Gli abitanti sono scioccati e allo stesso tempo arrabbiatissimi. Il vulcano dinon aveva mai fatto questi ...