Roma, locale da incubo sulla Cassia: cibo scaduto e in mezzo alle vernici, attività chiusa (Di sabato 28 maggio 2022) La Polizia locale ha sequestrato un locale per gravi carenze igienico sanitarie situato sulla Cassia. Diverse le irregolarità riscontrate a partire dal cattivo stato di conservazione degli alimenti con parte del cibo trovato scaduta nonché lasciato in mezzo…a materiali edili. Una situazione chiaramente critica che ha fatto scattare, inevitabilmente, il sequestro dell'attività. Chiuso locale in zona Cassia per carenze igienico sanitarie All'interno gli agenti hanno trovato infatti cibi in cattivo stato di conservazione, in alcuni casi anche scaduti, nonché prodotti privi dell'indicazione su provenienza e tracciabilità. E ancora: piani cottura sporchi, su cui sono stati trovati inoltre alimenti, posizionati in modo promiscuo insieme ad ...

