Ritirato il numero 46 di Valentino Rossi. 'Potevo correre ancora 4 anni' (Di sabato 28 maggio 2022) "Avrei potuto correre ancora tre o quattro anni , ma mi fanno male la schiena e le ginocchia e quindi da lì ho capito che ero diventato vecchio ". È un Valentino Rossi visibilmente emozionato quello ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) "Avrei potutotre o quattro, ma mi fanno male la schiena e le ginocchia e quindi da lì ho capito che ero diventato vecchio ". È unvisibilmente emozionato quello ...

Advertising

MugelloCircuit : ????Ritirato il numero di Rossi #46 ?? ????Rossi's number is now withdrawn from MotoGP #46 ?? #ItalianGP @MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, il numero 46 ritirato in MotoGP al Mugello. FOTO-VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ItalianGP - FormulaPassion : #MotoGP | Le parole di Valentino Rossi nella cerimonia del ritiro del numero 46 - aitor_ad17 : RT @MugelloCircuit: ????Ritirato il numero di Rossi #46 ?? ????Rossi's number is now withdrawn from MotoGP #46 ?? #ItalianGP @MotoGP @ValeYellow4… -