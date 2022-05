Positivi al virus Covid in calo in provincia di Ragusa (Di sabato 28 maggio 2022) Ragusa – Cala ancora la curva dei contagi al coronavirus in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 28 maggio 2022.I Positivi in totale sono 1794 di cui 1764 si trovano in isolamento domiciliare, 30 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria, Catania e Palermo.I guariti salgono a 91.587 mentre i morti sono stabili a 553.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 280.808 tamponi molecolari, 38.457 test sierologici, 857.655 test rapidi per un totale di 1.176.920. Covid: Positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 38 Acate85 Chiaramonte Gulfi152 Comiso31 Giarratana89 Ispica344 Modica11 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 28 maggio 2022)– Cala ancora la curva dei contagi al coronaindi. Lo annuncia il bollettino dell’Asp didi oggi 28 maggio 2022.Iin totale sono 1794 di cui 1764 si trovano in isolamento domiciliare, 30 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria, Catania e Palermo.I guariti salgono a 91.587 mentre i morti sono stabili a 553.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il corona: 280.808 tamponi molecolari, 38.457 test sierologici, 857.655 test rapidi per un totale di 1.176.920.nei 12 Comuni delladi38 Acate85 Chiaramonte Gulfi152 Comiso31 Giarratana89 Ispica344 Modica11 ...

