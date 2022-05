Pirateria audiovisiva | sequestrate 500 risorse web e 40 canali telegram

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza ha condotto una nuova indagine per il contrasto del fenomeno della, la c.d. “IPTV” – Internet Protocol Television, realizzata attraverso la trasmissione non autorizzata di contenuti protetti su rete internet. In previsione dell’ultima giornata del campionato di calcio di serie A e della finale di Conference League gli specialisti informatici delle Fiamme Gialle hanno registrato centinaia di nuovi servizi e didedite alla vendita di attività di IPTV mediante streaming illegali. Numerosi-tra cui alcuni con oltre 20.000 iscritti- ne pubblicizzavano i vantaggi e la convenienza offrendo in un unico abbonamento chiamato ‘Applicazione Ufficiale’, ad ...