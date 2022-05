Pazza Inter | da 0 - 3 a 3 - 3 negli ultimi 13' Cagliari fuori | è finale con la Roma

Advertising

xstefyhere_ : Pazza Inter anche nella primavera - gianninastar14 : @bare_skri Piccola Pazza Inter Amala! - coraline222222 : RT @GBorzillo: A me la pazza #Inter piace. Bravi ragazzi. Che partita. Che cuore. Che palle. Che coraggio. Bravi. Bravi. Bravi. #FCIM #For… - ferrantelli94 : RT @bare_skri: PAZZA INTER PRIMAVERA - ferrantelli94 : RT @corradone91: Pazza #Inter anche in #Primavera. Sotto 3-0 al 45' col #Cagliari nella semifinale, rimonta e pareggia 3-3 dal 76' al 92'.… -

A un quarto d'ora dalla fine dei tempi regolamentari, il Cagliari era con un piede e mezzo in finale. A Sassuolo, invece, festeggia invece la, che con una clamorosa rimonta si accontenta del pareggio (3 - 3) in virtù del miglior piazzamento nella regular season e martedì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia - dove una ...Nella semifinale Primavera i nerazzurri vanno al riposo sotto di 3 gol contro il Cagliari, ma quando la partita sembra ormai avere un finale scontato , l'riemerge con 3 gol in 15 minuti, dal 77'...SEMIFINALI PRIMAVERA - Pazza Inter Primavera nelle semifinali Scudetto a Sassuolo: da 0-3 a 3-3 con due gol tra 90' e 93esimo e finale conquistato dopo aver conservato il risultato nei supplementari, ...Incredibile epilogo nella seconda semifinale delle final four del campionato Primavera 1 2021/2022: l’Inter pareggia 3-3 contro il Cagliari e vola in finalissima per lo scudetto, dove se la vedrà cont ...