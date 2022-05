Milan | Sconcerti | “Rossoneri in caos in società | serve chiarezza”

Leggi su seriea24

(Di sabato 28 maggio 2022)- Il Giornalista Marioha parlato delle dichiarazioni di Maldini molto gravi e che oggi mettono pressioni per i. LE SUE PAROLE “Contraddice la leggenda metropolitana, perché è stato detto che si erano visti e che Elliott rimaneva dentro la nuovaper far continuare Maldini e Massara. Sono parole molto dure, di delusione. Ma c’è un errore. Lui è un uomo dell’azienda, non una garanzia per i tifosi del. E’ chiaro che pensava con un contratto di scadenza che le cose fossero mature per avere le garanzie che merita, perché lui e Massara hanno fatto cose eccezionali. Un fondo investe in tante aziende e ha il cuore spezzettato in tante parti e questo rende la situazione così ‘fredda’. E’ un grande sfogo, importante. Ora vedremo uscire altri ...